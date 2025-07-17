Месть или коронация для украинца: анонс и все самое главное про битву за абсолютное чемпионство Усик — Дюбуа

17 июля, 14:29
Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут реванш (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23−0, 14 КО) проведет поединок против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22−2, 21 КО).

Украинец и британец сойдутся в ринге на одном из самых знаменитых стадионов мира — Уэмбли, который расположен в Лондоне.

Усик и Дюбуа определят абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, который войдет в историю бокса.

Первый бой Усика и Дюбуа

Боксеры проводили поединок в 2023 году, который был организован во Вроцлаве (Польша). С первых раундов Александр активно двигался по рингу, а у британца была тактика поймать украинца на ошибке.

Самый памятный момент боя произошел в пятом раунде. Тогда Дюбуа нанес силовой удар прямо в пах, от чего Усик оказался на ринге. Рефери остановил поединок и дал Александру время прийти в себя, ведь по правилам бокса запрещено бить ниже пояса. Именно этот момент до сих пор обсуждается в спортивном мире.

В восьмом раунде Усик провел серию ударов, в результате чего Дюбуа встал на колено, а затем прозвучал гонг. В девятом раунде Александр продолжил бить соперника и отправил его во второй нокдаун. Больше Дюбуа не смог подняться. Усик защитил чемпионские пояса, добыв победу техническим нокаутом.

https://www.youtube.com/embed/nw--oR0TvB4?si=uWkXmBax6jKMz1UE
Последние бои Усика и Дюбуа

С 2023 года украинский боксер провел два поединка, в которых его соперником был Тайсон Фьюри. В мае прошлого года Усик впервые вышел в ринг с Фьюри, чтобы определить абсолютного чемпиона дивизиона.

Бой прошел всю дистанцию, по итогам чего победу добыл украинец — 115:112, 114:113, 113:114.

https://www.youtube.com/embed/6hVcBKxXTXc?si=gK0uP0mMM74HKcjI

Усик стал первым боксером после Леннокса Льюиса, который сумел стать абсолютным чемпионом мира. Более того, Александр завладел сразу 4 основными титулами, когда у Леннокса было 3 пояса.

Реванш Усика и Фьюри прошел в декабре 2024 года. Украинец выступил лучше и победил единогласным решением судей — 116:112, 116:112, 116:112. Однако тогда на кону была три основных пояса, ведь чуть ранее Александр освободил титул IBF.

Дюбуа за два года провел три поединка, в которых побеждал досрочно. Его соперниками были Джаррелл Миллер, Филип Хргович и Энтони Джошуа.

Самым эпичным противостояние вышел поединок против Джошуа. С первых же раундов Даниэль наносил максимальный ущерб соотечественнику, хоть тот был явным фаворитом боя.

Поединок же завершился в пятом раунде, когда Дюбуа отправил в нокаут Энтони. Даниэль защитил титул чемпиона мира по версии IBF.

https://www.youtube.com/embed/5ZJCDbszAE4?si=Y7_PvkxGiIF6ULqo

В феврале текущего года у Дюбуа был запланирован бой против Джозефа Паркера из Новой Зеландии. Боксеры уже находились в Саудовской Аравии, где должен был пройти поединок, однако выйти в ринг им не удалось.

За пару дней до боя команда британца сообщила, что Дюбуа подхватил вирус и заболел. В итоге соперником Паркера стал Мартин Баколе, который был нокаутирован уже во втором раунде.

Где смотреть реванш Усик — Дюбуа

Reuters/Andrew Couldridge
Вечер бокса в Лондоне стартует в 19:00 по киевскому времени. Всего запланировано шесть поединков. Бой Усик — Дюбуа начнется не раньше 23:30.

Мы ведем онлайн-трансляцию боя Усик — Фьюри. Компания MEGOGO покажет поединок Усик — Дюбуа и весь файткард вечера в подписках Оптимальная, Спорт, Максимальная и MEGOPACK XL.

Трансляция будет доступна в подразделе Единоборства в разделе Спорт, на канале MEGOGO Гонг, а также на отдельном поп-ап канале в разделе Телевидение. Владимир Кобельков прокомментирует главный поединок вечера с места событий на Уэмбли.

Хто фаворит реванша Усик — Дюбуа

Букмекеры считают, что украинский боксер фаворит противостояния. Коэффициенты на поединок: победа Усика — 1.36, ничья — 17.00, победа Дюбуа — 4.00.

Букмекеры прогнозируют, что вероятней всего Усик победит техническим нокаутом, коэффициент на это — 2.60. Далее котировки такие: победа Усика единогласным решением судей — 3.40, нокаутом — 6.50, раздельным решением судей — 11.00, решением большинства судей — 23.00.

Ранее сообщалось, что потенциальный соперник Усика оригинально бросил вызов победителю реванша в Лондоне.

