Берндт Бенте, бывший менеджер экс-чемпиона в супертяжелом весе Владимира Кличко, высказался про второй бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа .

Бенте считает, что ставить против украинца нельзя, однако британец имеет все шансы шокировать боксерский мир.

«Усик с самого начала будет осторожным, постоянно двигаться. И, конечно, он будет сильнее во второй половине боя, в конце он всегда добавлял. Александр всегда превосходил соперников, потому что находится в фантастической форме и тренируется как сумасшедший.

Этот бой будет значительно сложнее для Усика, чем первый. Мое чутье подсказывает мне, что здесь пахнет сюрпризом. Я бы сейчас не ставил на Дюбуа, но у меня нет того ощущения, которое обычно было — что все против него. Против Усика вообще нельзя ставить. Но я верю, что этот поединок станет для него гораздо труднее предыдущих.

Не нужно забывать, что Фьюри потерял многое в боях с Уайлдером. Дюбуа гораздо моложе Джошуа или Фьюри, и сейчас он в самом расцвете. Он будет идти вперед. Вопрос в том — можно ли его остановить?

Сможет ли Усик контролировать бой на всех уровнях — вот в чем большой вопрос. Я не знаю, но у меня есть ощущение, что что-то назревает", — сказал Бенте для Boxpodcast.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

