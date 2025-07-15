Британец начал кричать: Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов на фоне Уэмбли — видео

15 июля, 19:03
Усик и Дюбуа определят абсолютного чемпиона (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Уже в субботу, 19 июля, украинец Александр Усик попытается во второй раз в карьере стать абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе.

Усик, владеющий титулами WBC, WBO и WBA, встретится на стадионе Уэмбли с чемпионом по версии IBF Даниэлем Дюбуа.

За несколько дней до поединка Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов возле Уэмбли.

Украинец традиционно оставался сосредоточенным, Дюбуа же начал улыбаться и кричать «And the new» («И новый»), намекая, что в субботу станет новым абсолютным чемпионом.

https://twitter.com/DAZNBoxing/status/1945124961372320130

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.

В июне 2024 года Дюбуа стал обладателем титула IBF после того, как Усик освободил пояс. Британец впервые защитил титул в сентябре, нокаутировав Энтони Джошуа.

Недавно Усик рассказал, как его семья переживает войну в Украине. А Чисору поразила реакция украинца на ракетную атаку России.

