«На этот раз я сделаю все правильно». Дюбуа пригрозил Усику разгромом в реванше и раскрыл свою тактику на бой

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа поделился мыслями относительно предстоящего поединка против обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика.

Британский боксер выразил уверенность в победе, заявив что украинец теряет былую форму, сообщает The Ring.

«Два боя с Фьюри, бой со мной и другими его истощили. Я чувствую, что он уже готов сойти с пьедестала. Усик горд, но у каждого наступает момент, когда пора уйти.

Я знаю, что должен сделать — сделать его старым в ту ночь. Бывает, что бой за одну ночь может превратить соперника в старика, и именно это я и должен сделать. На этот раз я сделаю все правильно: никакой суеты, никаких легких ударов — только взрывы.

Я сейчас не слишком стрессирую. У меня еще есть время тренироваться, сосредоточиться, проводить спарринги — и устроить настоящий разгром. Все сойдется в нужный момент.

Некоторые вещи должны произойти, они обречены состояться. Я хочу сделать это снова на Уэмбли, как в прошлый раз, но еще лучше. Когда в бою с Джошуа мы начали выход на ринг и все стало реальным, никаких нервов не было. Я не позволю себя победить, я отказываюсь проигрывать, я здесь.

Я уверен сейчас больше, чем был тогда — и это огромная разница. Назовите это верой или как хотите, но теперь она у меня есть. Вы хотите шоу — я вам его дам", — сказал Дюбуа.

Реванш состоится 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился досрочной победой Александра в 9-м раунде.

Ранее сообщалось, что Усик прекратил сотрудничество с промоутером Красюком за месяц до поединка с Дюбуа.