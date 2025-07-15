«Не то, что я ожидал». Дюбуа разочаровался перед реваншем с Усиком

Британский боксер Даниэль Дюбуа поделился впечатлениями об атмосфере вокруг предстоящего реванша с Александром Усиком.

Дюбуа заявил, что ожидал большего ажиотажа перед поединком, сообщает The Guardian.

«Это точно самый важный бой в моей жизни. Это странно, но такое впечатление, что все проходит втихаря, будто все происходит под одеялом — бою не уделяют такой огласки, как я ожидал от объединительного поединка. Хотя, возможно, все изменится в день боя.

Кажется, что в каждом моем бою происходит что-то немного странное. Не могу понять, в чем дело.

Джошуа тоже не занимается трештоком. Но каждый его бой — аншлаг и куча ажиотажа. А с моими боями всегда что-то не то.

Но после этого боя я хочу все расставить на свои места и двигаться дальше как настоящий чемпион мира. Абсолютный чемпион мира", — сказал Дюбуа.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.

Накануне Усик опубликовал первые фото из Лондона перед реваншем с Дюбуа.