«Он уже надломлен». Британский тренер поставил крест на карьере Дюбуа после нокаута от Усика

Британский эксперт считает, что нокаут серьезно ударил по психологии британца, сообщает Seconds Out.

«Дюбуа может вернуться, но он уже надломлен, и теперь все будут знать, что у него есть слабое место — его можно нокаутировать», — сказал Макгиган.

По словам тренера, Дюбуа действует на ринге преимущественно за счет инстинктов и грубой силы, но этого недостаточно на самом высоком уровне.

«Сделать из него думающего боксера очень трудно — почти невозможно. Поэтому я не уверен, что он сможет добавить в этом аспекте, — заявил Макгиган.

Британец также рассказал, что нужно Даниэлю, чтобы снова заявить о себе.

«Ему просто нужно вернуться, одержать несколько побед и восстановить уверенность в себе. У него есть сила, чтобы нокаутировать любого — он это не раз доказывал… Ему нужно попробовать развернуть свою карьеру. Он еще достаточно молод, чтобы это сделать, но я не уверен, что он когда-то сможет учиться так, как учится Усик. У него просто нет для этого нужного мышления», — подытожил Макгиган.

В ночь на 20 июля Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, нокаутировав Дюбуа в пятом раунде.

Ранее WBO санкционировала бой Паркера и Усика.