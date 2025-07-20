«Мой народ хотел этой победы»: Усик обратился к Дюбуа после реванша

В субботу, 19 июля, в Лондоне прошел вечер бокса, в котором Александр Усик встречался с Даниэлем Дюбуа .

Украинский боксер нокаутировал британца в пятом раунде.

После боя Усик на ринге обратился к Дюбуа: «Извини, это спорт. Мой народ хотел этой победы».

Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и в третий раз в целом в профессиональном боксе. На нашем сайте можно посмотреть видео нокаута Даниэля Дюбуа.

Отметим, что Александр во второй раз победил британца. Первый бой прошел в 2023 году, тогда украинец техническим нокаутом в девятом раунде одолел соперника.

Напомним, что Усик обратился к ВСУ после победы над Дюбуа.