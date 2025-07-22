Устроили вечеринку: названа причина, по которой Дюбуа опоздал на чемпионский бой с Усиком

В субботу, 19 июля, Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе .

Как сообщает Mirror, британский боксер опоздал на поединок из-за вечеринки, которую устроил его отец дома.

Дюбуа, который не знал присутствующих, кроме отца, ненадолго покинул дом, чтобы отдохнуть перед боем. Это привело к задержке его попадания на арену, поскольку аккредитованные машины, которые должны были доставить боксера на стадион, использовались для перевозки гостей.

У автомобиля, которым ехал британец, не было аккредитации, что также повлияло на задержку.

Дюбуа также задержался при входе на арену, ведь были попытки провести некоторых гостей вечеринки на Уэмбли. Даниэль прибыл на арену практически на час позже, чем украинец.

Напомним, что Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

Ранее сообщалось, что промоутер Красюк не хотел, чтобы Усик во второй раз дрался с Дюбуа.