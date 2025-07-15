«Сломать все, в чем он силен». Дюбуа назвал уязвимые места Усика и раскрыл план на бой

Обладатель титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22−2, 21 КО) высказался о предстоящем реванше против чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика (23−0, 14 КО)

Британец заявил, что планирует нейтрализовать все сильные стороны украинского боксера и указал на его слабые места, сообщает The Guardian.

«Моя задача — сломать все, в чем он силен. У него есть уязвимые места — в корпус, в голову, куда угодно, если туда попасть.

Я не хочу возвращаться к тому бою в 2023-м, потому что тогда я был не в своей лучшей форме. Да, я попал одним хорошим ударом, но это был не мой лучший удар.

19 июля вы увидите настоящую разницу. Первый бой — это уже позади. Только воспоминания. А я — человек будущего. Я должен заявить о себе в этом дивизионе", — сказал Дюбуа.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.

Сообщалось, что Дюбуа разочарован малым ажиотажем перед реваншем с Усиком.