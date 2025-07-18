Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут реванш на Уэмбли (Фото: Reuters/Matthew Childs)

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком (23−0−0) и британцем Даниэлем Дюбуа (22−2−0) состоится в Лондоне.

Вечер бокса на футбольном стадионе Уэмбли пройдет в субботу, 19 июля.

Андеркард стартует в 19:30 по киевскому времени.

В нем запланированы такие поединки:

Владислав Сиренко ( 22−0−0) — Соломон Дакрес ( 9−1−0)

Аадам Хамед ( 5−0−0) — Эзекиль Грегорес ( 3−24−0)

Лаша Гурули ( 1−0−0) — Джеймс Фрэнсис ( 7−1−0)

Даниэль Лапин ( 11−0−0) — Льюис Эдмондсон ( 11−0−0)

Лоуренс Околи ( 21−1−0) — Кевин Лерена ( 31−3−0)

Бой Усик — Дюбуа начнется около 23:30. Все поединки должны завершится к 01:00 по Киеву (23:00 по местному времени) согласно регламента Уэмбли. Ранее мы писали, как в Украине посмотреть бой Усик — Дюбуа.

Напомним, что в букмекерских конторах явный фаворит Усик. Эксперты прогнозируют, что бой завершится в 7 или 8 раунде.

Отметим, что это будет второй поединок между боксерами. Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда Усик победил нокаутом в девятом раунде.

Лучшие моменты боя Усик — Дюбуа: