Усик — Дюбуа: точная дата и время начала боя

18 июля, 16:31
Поделиться:
Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут реванш на Уэмбли (Фото: Reuters/Matthew Childs)

Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут реванш на Уэмбли (Фото: Reuters/Matthew Childs)

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком (23−0−0) и британцем Даниэлем Дюбуа (22−2−0) состоится в Лондоне.

Вечер бокса на футбольном стадионе Уэмбли пройдет в субботу, 19 июля.

Читайте также:
«У него сильный только язык». Украинский гигант высмеял земляка после срыва их боя в андеркарде Усик — Дюбуа

Андеркард стартует в 19:30 по киевскому времени.

В нем запланированы такие поединки:

  • Владислав Сиренко (22−0−0) — Соломон Дакрес (9−1−0)

Реклама

  • Аадам Хамед (5−0−0) — Эзекиль Грегорес (3−24−0)
  • Лаша Гурули (1−0−0) — Джеймс Фрэнсис (7−1−0)
  • Даниэль Лапин (11−0−0) — Льюис Эдмондсон (11−0−0)
  • Лоуренс Околи (21−1−0) — Кевин Лерена (31−3−0)

Бой Усик — Дюбуа начнется около 23:30. Все поединки должны завершится к 01:00 по Киеву (23:00 по местному времени) согласно регламента Уэмбли. Ранее мы писали, как в Украине посмотреть бой Усик — Дюбуа.

Напомним, что в букмекерских конторах явный фаворит Усик. Эксперты прогнозируют, что бой завершится в 7 или 8 раунде.

Отметим, что это будет второй поединок между боксерами. Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда Усик победил нокаутом в девятом раунде.

Лучшие моменты боя Усик — Дюбуа:

https://www.youtube.com/embed/nw--oR0TvB4?si=dxQ7Zv08_nB1T9nA
Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Александр Усик Даниэль Дюбуа Бокс

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies