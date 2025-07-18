Усик — Дюбуа: точная дата и время начала боя
Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут реванш на Уэмбли (Фото: Reuters/Matthew Childs)
Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком (23−0−0) и британцем Даниэлем Дюбуа (22−2−0) состоится в Лондоне.
Вечер бокса на футбольном стадионе Уэмбли пройдет в субботу, 19 июля.
Андеркард стартует в 19:30 по киевскому времени.
В нем запланированы такие поединки:
- Владислав Сиренко (22−0−0) — Соломон Дакрес (9−1−0)
- Аадам Хамед (5−0−0) — Эзекиль Грегорес (3−24−0)
- Лаша Гурули (1−0−0) — Джеймс Фрэнсис (7−1−0)
- Даниэль Лапин (11−0−0) — Льюис Эдмондсон (11−0−0)
- Лоуренс Околи (21−1−0) — Кевин Лерена (31−3−0)
Бой Усик — Дюбуа начнется около 23:30. Все поединки должны завершится к 01:00 по Киеву (23:00 по местному времени) согласно регламента Уэмбли. Ранее мы писали, как в Украине посмотреть бой Усик — Дюбуа.
Напомним, что в букмекерских конторах явный фаворит Усик. Эксперты прогнозируют, что бой завершится в 7 или 8 раунде.
Отметим, что это будет второй поединок между боксерами. Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда Усик победил нокаутом в девятом раунде.
Лучшие моменты боя Усик — Дюбуа: