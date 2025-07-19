«Он не настоящий супертяж». Британский боксер оценил шансы Дюбуа одолеть Усика

Британский супертяжеловес Дэвид Аллен поделился ожиданиями от второго боя между обладателем титулов WBC, WBO и WBA Александром Усиком и чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа.

33-летний боксер выразил мнение, что Дюбуа имеет хорошие шансы взять реванш у Усика.

«Я не считаю, что Усик — настоящий супертяж. Думаю, он до сих пор мог бы боксировать в первом тяжелом весе.

Все зависит от тайминга. Даниэль Дюбуа постоянно прогрессирует, и, по моему мнению, сейчас именно тот момент, когда он может победить Усика", — цитирует Аллена DAZN.

Бой Александр Усик — Даниэль Дюбуа начнется 19 июля около 23:30 по Киеву. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Усику — 38 лет. На профессиональном ринге провел 23 боя и все выиграл, 13 нокаутом. Действующий чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO в супертяжелом весе.

Дюбуа — 27 лет. На профессиональном ринге провел 24 боя — 22 победы (21 нокаутом) и два поражения. Действующий чемпион мира по версии IBF.

Первый поединок между Усиком и Дюбуа прошел 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее легендарный Леннокс Льюис объяснил, почему Усик не завершит карьеру в 38 лет.