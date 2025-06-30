«Десять человек просматривают видео». В команде Усика объяснили, почему украинец победит Дюбуа в реванше

Сергей Лапин, директор команды чемпиона WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал о подготовке к реваншу против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа.

По словам Лапина, команда Усика разбирает стиль Дюбуа, создает специальные видео и воплощает все эти наблюдения в тренировочный процесс.

«Подготовка Александра Усика требует очень тщательного планирования. Мы можем днями планировать и анализировать видео. Смотрим бои и разбираем их на детали. Анализируем технику и тактику.

А когда имеем всю эту информацию — используем ее на тренировках. Следующая тренировка после просмотра аналитического видео — всегда вдохновляющая. Александр выглядит просто сенсационно.

Я подготовил специальное видео для этого лагеря. В нем собраны все ошибки Даниэля. Это его ошибки из предыдущих боев, а также из первого боя с Усиком. В видео также есть ошибки Усика, которые мы уже исправили. Там собраны моменты из пяти-шести боев Даниэля. Примерно десять разных людей просматривают весь этот материал, чтобы мы могли разложить на детали каждый аспект его стиля. Мы видим, как работают его ноги, как он наносит удары — видим все. И очевидно, что Усик снова его победит 19 июля", — цитирует Лапина Ready to Fight.

Усик проведет бой против Даниэля Дюбуа 19 июля. Украинец может во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что в команде Усика впервые назвали причину разрыва с промоутером Красюком.