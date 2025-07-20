«Может попробовать». Легендарный тренер назвал единственного боксера, который способен бросить вызов Усику

20 июля, 18:55
Дмитрий Сосновский (Фото: НОК Украины)

Дмитрий Сосновский (Фото: НОК Украины)

Бывший главный тренер олимпийской сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский поделился мыслями о следующих шагах чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.

Усик в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом, нокаутировав Даниэля Дюбуа.

По мнению Сосновского, бросить вызов украинцу может непобежденный британский проспект Мозес Итаума (12−0, 10 КО). При этом специалист считает, что у 20-летнего боксера будет мало шансов в противостоянии с Усиком.

«Есть ли сейчас достойный соперник для Усика, который может его победить, вопрос сложный. Честно, я не вижу такого. Разве что Мозес Итаума может попробовать.

Молодой, перспективный, но готов ли он сейчас боксировать с Сашей? Не уверен. Может, уже как Усик отойдет, то Итаума и засияет среди супертяжей", — цитирует Сосновского sport-express.ua.

https://www.youtube.com/watch?v=59JCrZTB3bs&ab_channel=DAZNBoxing
Напомним, Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в пятом раунде в главном событии вечера бокса в Лондоне. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

Мы писали, что Дюбуа разочаровал экс-чемпиона мира в реванше с Усиком.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Александр Усик Бокс Мозес Итаума

