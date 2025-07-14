«Он покажет шоу и заберет эти титулы»: тренер назвал боксера, который победит Усика

Дон Чарльз, тренер чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22−2, 21 KO), высказался про реванш своего подопечного с обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком (23−0, 14 КО).

По словам наставника, британец сможет победить украинца и стать абсолютным чемпионом мира в дивизионе.

«Главный вызов — это мистер Александр Усик. Непобежденный боец, настоящий гений бокса, очень умный человек даже вне ринга. Его IQ очень высок.

Я говорил многое о нем после боя в Польше — сейчас не буду повторять. Я человек, у меня есть чувства. И у меня до сих пор есть очень четкое мнение относительно того, что произошло два года назад. Но мы сейчас здесь.

Я уважаю Усика, Даниэль Дюбуа его так же уважает, но боюсь, что теперь наша очередь. Это наш дом. Если бы это был футбол, то мы сыграли на выезде два года назад, а теперь у нас ответный матч, который состоится на нашей территории. И вы увидите шоу.

Даниэль пообещал, что это будет шоу. Он схватит этот момент, он завладеет этими титулами. Он этого хочет, мы это чувствуем, и мы его поддерживаем", — сказал тренер для talkSPORT.

Реванш пройдет 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Отметим, что Альварес спрогнозировал победителя реванша Усик — Дюбуа и рассказал, что поставил деньги на этот бой.