«В конце концов сломал его»: потенциальный соперник Усика оценил победу украинца над Дюбуа

20 июля, 09:39
Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер высказался про победу абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика над Даниэлем Дюбуа.

Новозеландский боксер, который может стать следующим соперником украинца, считает, что Усик проделал невероятную работу.

«Бой был напряженным в начале. Даниэль нанес несколько хороших ударов, и Усик их почувствовал. В конце концов Усик сломал его. Он показал гораздо больше жесткости в наносимых ударах.

Я знал, что Даниэль будет агрессивным, поэтому Усик сделал то, что должен сделать — он постоянно двигался, двигался, двигался, но когда нашел момент для агрессии, он воспользовался им и максимально использовал эти возможности".

Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в пятом раунде в главном событии вечера бокса в Лондоне. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

Александр во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и в третий раз в целом в профессиональном боксе.

Напомним, что Усик назвал трех потенциальных соперников для следующего боя.

