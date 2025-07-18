Показал, кто главный: Усик и Дюбуа провели финальную битву взглядов перед реваншем — видео

18 июля, 18:31
Усик и Дюбуа определят обладателя четырех главных поясов (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Александр Усик и Даниэль Дюбуа в субботу, 19 июля, проведут поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Накануне боя состоялась церемония взвешивания, а после нее — заключительная битва взглядов.

Первым отвернул взгляд Дюбуа. Усик после этого сделал шаг вперед и показал мышцы, а Дюбуа остался позади и выглядел несколько растерянным.

https://twitter.com/MMArena_/status/1946226736745631844

Напомним, Усик показал рекордный вес в своей карьере перед боем — 103,1 кг. Вес Дюбуа составил 110,5 кг.

Бой Александр Усик — Даниэль Дюбуа начнется 19 июля около 23:30 по Киеву. В режиме онлайн мы будем сообщать обо всех событиях боксерского вечера на Уэмбли.

Первый поединок между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее сообщалось, что прогноз на бой Усик — Дюбуа сделал бывший форвард Динамо Артем Милевский.

