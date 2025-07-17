«Он слишком хороший боксер»: промоутер Джошуа предсказал, что в реванше Усик — Дюбуа будет нокаут

17 июля, 08:26
Бой Усика против Дюбуа состоится на Уэмбли (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Бой Усика против Дюбуа состоится на Уэмбли (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Эдди Хирн поделился мнением о реванше обладателя титула IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22−2, 21 KO) против обладателя титулов WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика (23−0, 14 КО).

По словам промоутера Энтони Джошуа, украинский боксер во второй раз победит Дюбуа.

«Даниэль показал огромную силу духа в бою с Энтони. Он в хорошей физической и психологической форме. Но Усика не вывести из себя. Пожалуй, самым выдающимся человеком нашего поколения по этому навыку является Тайсон Фьюри, однако у него это не вышло.

Когда Дюбуа кричал Усику в лицо, то Александр был непоколебим. Это заставляет меня отдать ему преимущество в этом бою. Даже без всего того, что было, я всегда выбирал Усика. Хотя я действительно считаю, что Дюбуа является угрозой. У него мощный удар. Он очень уверен в себе".

Хирн предположил, что Усик нокаутирует Дюбуа в поздних раундах.

«Усик просто слишком хороший боксер, и я думаю, что он нокаутирует Дюбуа. Он остановит его поздно, как в прошлый раз, но, возможно, немного позже. Даниэль представляет угрозу в бою, и я думаю, что у него есть шанс.

Рано или поздно время берет свое. Я просто не думаю, что это будет в субботу. Возможно, дело будет даже не в этом. Если тебя ударит Даниэль Дюбуа, это проблема. Неважно, насколько ты хорош", — приводит слова Хирна Boxing News 24.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что потенциальный соперник Усика оригинально бросил вызов победителю реванша в Лондоне.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа Эдди Хирн

