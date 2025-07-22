«Мы не для этого тренировались»: тренер рассказал, как Дюбуа отреагировал на поражение от Усика

Дон Чарльз, тренер экс-чемпиона мира Даниэля Дюбуа (22−3, 21 KO), прокомментировал поражение своего подопечного от абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24−0, 15 КО).

По словам тренера, британец и его команда разочарованы тем, что не удалось победить украинца.

«Мы глубоко разочарованы. Конечно, я, боец, команда — мы глубоко разочарованы. Мы не для этого тренировались, но, к сожалению, такова судьба. Я твердо верю в судьбу и следую своим принципам. Этому не суждено быть.

Это произошло не из-за нехватки стараний. Так просто есть. Мы противостояли великому бойцу своего поколения, который войдет в историю бокса как один из величайших, кто когда-нибудь одевал перчатки".

Чарльз рассказал, что сейчас Дюбуа отдохнет, а затем вернется.

«На стороне Даниэля возраст. С ним все хорошо. Он здоров. Я говорил с ним утром. Он немного возьмет паузу, потом вернется, мы восстановимся и поговорим с Фрэнком Уорреном и посмотрим, что нам делать дальше», — приводит слова Чарльза Boxing Scene.

Напомним, что Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

Ранее была названа причина, по которой британец опоздал на чемпионский бой с украинцем.