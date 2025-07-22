Проявил уважение: Джошуа красиво поздравил Усика с победой над Дюбуа — фото
Александр Усик победил Даниэля Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)
Бввший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа отреагировал на победу Александра Усика над Даниэлем Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона мира.
Британский боксер не был на поединке, который проходил на Уэмбли.
Эдди Хирн, его промоутер, рассказал журналистам из Mirror, что связывался со своим подопечным после реванша: «Нам следовало победить Дюбуа». На что Энтони ответил: «Я знаю».
Затем Джошуа с уважением отреагировал на победу Усика.
Британец выложил фото Усика из раздевалки, подписав окружающие Александра предметы: чемпионский пояс — наследие, флаг Украины — идентичность, иконы — вера, игрушечный ослик, которого дала Усику его дочь, — семья, чтение Александром книги — сосредоточенность.
