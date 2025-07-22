Бввший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа отреагировал на победу Александра Усика над Даниэлем Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона мира .

Британский боксер не был на поединке, который проходил на Уэмбли.

Эдди Хирн, его промоутер, рассказал журналистам из Mirror, что связывался со своим подопечным после реванша: «Нам следовало победить Дюбуа». На что Энтони ответил: «Я знаю».

Затем Джошуа с уважением отреагировал на победу Усика.

Британец выложил фото Усика из раздевалки, подписав окружающие Александра предметы: чемпионский пояс — наследие, флаг Украины — идентичность, иконы — вера, игрушечный ослик, которого дала Усику его дочь, — семья, чтение Александром книги — сосредоточенность.

Напомним, что Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

Ранее сообщалось, что звезда британского бокса хочет драться с Усиком в Украине.