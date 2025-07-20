«Великий чемпион»: легендарный Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика в реванше с Дюбуа

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис прокомментировал победу Александра Усика в реванше с Даниэлем Дюбуа .

По словам знаменитого британца, украинец просчитал его соотечественника и за счет скорости и техники сумел нокаутировать Дюбуа.

«Дюбуа перестарался. Он очень сильно хотел этого боя. Он хотел подойти к Усику, но не смог. Усик отлично двигается, он великий чемпион. Он просчитал Дюбуа. Усик продолжал делать то, что у него получается, особенно против мощных панчеров. Когда ты пытаешься догнать его, Усика там уже нет.

Реклама

По моему мнению, Дюбуа все еще молод, он по-прежнему может вернуться. Это тяжелое поражение, но он все равно способен вернуться", — приводит слова Льюиса Seconds Out.

Александр победил Дюбуа техническим нокаутом в пятом раунде в главном событии вечера бокса в Лондоне. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и в третий раз в целом в профессиональном боксе. Можно посмотреть видео нокаута Даниэля Дюбуа.

Напомним, что Усик назвал трех потенциальных соперников для следующего боя.