«Ты — моя поддержка»: Усик обратился к жене после победы над Дюбуа — фото

20 июля, 09:29
Поделиться:
Александр Усик победил Даниэля Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

Александр Усик победил Даниэля Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Читайте также:
«Только один человек может его побить»: Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика в реванше с Дюбуа — видео

После поединка украинский боксер обратился к своей жене Екатерине.

«Ты моя поддержка, ты мое все», — написал Усик на своей странице в Instagram.

Читайте также:
«Вы позволяете мне сейчас быть здесь»: Усик обратился к ВСУ после исторической победы над Дюбуа

Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в пятом раунде в главном событии вечера бокса в Лондоне. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

Реклама

Александр во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и в третий раз в целом в профессиональном боксе.

Ранее сообщалось, что Усик обратился к Дюбуа после реванша.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies