Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе .

После поединка украинский боксер обратился к своей жене Екатерине.

«Ты моя поддержка, ты мое все», — написал Усик на своей странице в Instagram.

Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в пятом раунде в главном событии вечера бокса в Лондоне. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

Реклама

Александр во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и в третий раз в целом в профессиональном боксе.

Ранее сообщалось, что Усик обратился к Дюбуа после реванша.