«Ты — моя поддержка»: Усик обратился к жене после победы над Дюбуа — фото
Александр Усик победил Даниэля Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Boyers)
Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.
После поединка украинский боксер обратился к своей жене Екатерине.
«Ты моя поддержка, ты мое все», — написал Усик на своей странице в Instagram.
Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в пятом раунде в главном событии вечера бокса в Лондоне. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.
Александр во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и в третий раз в целом в профессиональном боксе.
Ранее сообщалось, что Усик обратился к Дюбуа после реванша.