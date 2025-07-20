«Машина»: Ломаченко шестью словами отреагировал на эффектную победу Усика над Дюбуа

Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко обратился к абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику.

Ломаченко поздравил соотечественника с победой над Даниэлем Дюбуа.

«Машина. Поздравляю! Стабильность — признак мастерства. Лучший», — написал Ломаченко.

Отметим, что украинец нокаутировал Дюбуа в пятом раунде. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

Реклама

Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и в третий раз в целом в профессиональном боксе.

Напомним, что Усик назвал трех потенциальных соперников для следующего боя.