«Машина»: Ломаченко шестью словами отреагировал на эффектную победу Усика над Дюбуа
Александр Усик после победы над Даниэлем Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Boyers)
Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко обратился к абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику.
Ломаченко поздравил соотечественника с победой над Даниэлем Дюбуа.
«Машина. Поздравляю! Стабильность — признак мастерства. Лучший», — написал Ломаченко.
Отметим, что украинец нокаутировал Дюбуа в пятом раунде. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.
Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и в третий раз в целом в профессиональном боксе.
Напомним, что Усик назвал трех потенциальных соперников для следующего боя.