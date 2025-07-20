«Машина»: Ломаченко шестью словами отреагировал на эффектную победу Усика над Дюбуа

20 июля, 01:53
Поделиться:
Александр Усик после победы над Даниэлем Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

Александр Усик после победы над Даниэлем Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко обратился к абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику.

Читайте также:
«Мой народ хотел этой победы»: Усик обратился к Дюбуа после реванша

Ломаченко поздравил соотечественника с победой над Даниэлем Дюбуа.

«Машина. Поздравляю! Стабильность — признак мастерства. Лучший», — написал Ломаченко.

Отметим, что украинец нокаутировал Дюбуа в пятом раунде. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

Реклама

Читайте также:
«Вы позволяете мне сейчас быть здесь»: Усик обратился к ВСУ после исторической победы над Дюбуа

Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и в третий раз в целом в профессиональном боксе.

Напомним, что Усик назвал трех потенциальных соперников для следующего боя.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа Василий Ломаченко

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies