«Спасибо за подарок на день рождения»: Виталий Кличко поздравил Усика с победой над Дюбуа
Александр Усик победил Даниэля Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)
Бывший чемпион в супертяжелом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на победу Александра Усика в реванше против Даниэля Дюбуа.
Виталий Кличко поздравил украинца с тем, что он во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
«Поздравляю, Александр! Спасибо за блестящую победу! Сегодня ты еще раз доказал, что воля к победе у украинцев — непреодолимая.
Слава Украине! Слава ее Героям! И большая благодарность людям, которые Украину прославляют!
И спасибо за такой подарок на день рождения".
Отметим, что 19 июля Виталию Кличко исполнилось 54 года.
Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и в третий раз в целом в профессиональном боксе.
