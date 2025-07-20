«Спасибо за подарок на день рождения»: Виталий Кличко поздравил Усика с победой над Дюбуа

20 июля, 01:01
Александр Усик победил Даниэля Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Александр Усик победил Даниэля Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Бывший чемпион в супертяжелом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на победу Александра Усика в реванше против Даниэля Дюбуа.

Виталий Кличко поздравил украинца с тем, что он во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

«Поздравляю, Александр! Спасибо за блестящую победу! Сегодня ты еще раз доказал, что воля к победе у украинцев — непреодолимая.

Слава Украине! Слава ее Героям! И большая благодарность людям, которые Украину прославляют!

И спасибо за такой подарок на день рождения".

Отметим, что 19 июля Виталию Кличко исполнилось 54 года.

Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и в третий раз в целом в профессиональном боксе.

