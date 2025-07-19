Усик — Дюбуа: стало известно, что делает украинец перед реваншем — фото
Александр Усик проведет бой с Даниэлем Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)
Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик проведет бой против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа. Мы ведем онлайн-трансляцию.
На странице украинского боксера в Instagram появилось фото с его раздевалки.
Перед боем Усик решил почитать книгу.
На фото также заметно, что в раздевалке Александра присутствуют флаг Украины и знамя 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады.
Кроме того, Александр уже разминается.
Поединок украинца и британца состоится сегодня, 19 июля. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Начало боя ориентировочно в 23:45 по Киеву.
Отметим, что Усик прибыл на исторический реванш с Дюбуа с талисманом от дочери в руках.