Усик — Дюбуа: стало известно, что делает украинец перед реваншем — фото

19 июля, 23:15
Александр Усик проведет бой с Даниэлем Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Александр Усик проведет бой с Даниэлем Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик проведет бой против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа. Мы ведем онлайн-трансляцию.

На странице украинского боксера в Instagram появилось фото с его раздевалки.

Перед боем Усик решил почитать книгу.

На фото также заметно, что в раздевалке Александра присутствуют флаг Украины и знамя 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады.

Усик перед боем с Дюбуа / instagram.com/usykaa
Фото: Усик перед боем с Дюбуа / instagram.com/usykaa
Кроме того, Александр уже разминается.

https://twitter.com/DAZNBoxing/status/1946664660381372908

Поединок украинца и британца состоится сегодня, 19 июля. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Начало боя ориентировочно в 23:45 по Киеву.

Отметим, что Усик прибыл на исторический реванш с Дюбуа с талисманом от дочери в руках.

Редактор: Дмитрий Данец

