Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик проведет бой против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа. Мы ведем онлайн-трансляцию .

На странице украинского боксера в Instagram появилось фото с его раздевалки.

Перед боем Усик решил почитать книгу.

На фото также заметно, что в раздевалке Александра присутствуют флаг Украины и знамя 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады.

Фото: Усик перед боем с Дюбуа / instagram.com/usykaa

Кроме того, Александр уже разминается.

Поединок украинца и британца состоится сегодня, 19 июля. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Начало боя ориентировочно в 23:45 по Киеву.

Отметим, что Усик прибыл на исторический реванш с Дюбуа с талисманом от дочери в руках.