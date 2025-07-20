«Сам решил упасть». Дюбуа разочаровал экс-чемпиона мира в реванше с Усиком

Бывший чемпион мира во втором среднем весе, а ныне эксперт Карл Фроч поделился мыслями о реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Украинец нокаутировал соперника в пятом раунде .

Читайте также: Бывший промоутер Усика Красюк посоветовал украинскому чемпиону завершить карьеру

Британец отметил, что его неприятно удивил эпизод, когда Дюбуа оказался в первом нокдауне. Фроч считает, что Даниэль слишком легко упал.

«Я немного разочаровался в Дюбуа, когда он [впервые] упал. Не хочу говорить, что он сдался, испугался или умышленно лег, но тот первый правый хук, после которого он оказался на канвасе, выглядел не так, будто должен был его повалить. Дюбуа немного отвернулся и как будто сам решил лечь. Я подумал: «Что он делает на полу?»

Реклама

Дюбуа упал, и я подумал, что мне это не нравится. Это выглядело как-то так, будто он сам решил упасть и не спешил подняться. После того как поднялся — еще немного поборолся, попробовал. Дюбуа — здоровенный тяжеловес. Не скажу, что он не в форме, но казалось, что он очень быстро устал.

В пятом раунде, когда он пропустил тот правый хук и решил упасть — потому что я не думаю, что тот удар его действительно травмировал — после подъема казалось, что с ним покончено. Как будто он понял, что этот бой не выиграть. Видимо, он подумал: «У меня проблемы». Казалось, что исчезли и вера, и энергия, и любое желание победить. Его удары стали неаккуратными", — цитирует Фроча Seconds Out.

Напомним, Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и в третий раз в целом в профессиональном боксе.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика в реванше с Дюбуа.