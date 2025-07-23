«Я дважды падал в своей карьере»: легендарный Леннокс Льюис ответил, сдался ли Дюбуа в реванше с Усиком

Леннокс Льюис встал на защиту Даниэля Дюбуа, который нокаутом проиграл Александру Усику в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе .

Легендарный боксер считает, что не стоит критиковать британца, который не смог продолжить реванш после второго падения.

«Легко говорить или думать о том, что Дюбуа мог сделать в тот момент, но ты не знаешь, что он чувствовал. Я дважды падал в своей карьере, и второй раз, пожалуй, даже не был самым сильным ударом, который я когда-либо получал… Но по какой-то причине это все изменило.

В тот момент у тебя есть 10 секунд, чтобы все осмыслить и восстановиться. Иногда это удается, иногда нет. Это просто часть спорта, но также и то, что делает его таким увлекательным".

Напомним, что Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

Ранее была названа причина, по которой британец опоздал на чемпионский бой с украинцем.