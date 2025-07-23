«Я дважды падал в своей карьере»: легендарный Леннокс Льюис ответил, сдался ли Дюбуа в реванше с Усиком

23 июля, 14:21
Поделиться:
Даниэль Дюбуа проиграл Александру Усику (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Даниэль Дюбуа проиграл Александру Усику (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Леннокс Льюис встал на защиту Даниэля Дюбуа, который нокаутом проиграл Александру Усику в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Читайте также:
«Не сказал бы, что его разбили»: промоутер Дюбуа назвал причину, почему Усик нокаутировал британца

Легендарный боксер считает, что не стоит критиковать британца, который не смог продолжить реванш после второго падения.

«Легко говорить или думать о том, что Дюбуа мог сделать в тот момент, но ты не знаешь, что он чувствовал. Я дважды падал в своей карьере, и второй раз, пожалуй, даже не был самым сильным ударом, который я когда-либо получал… Но по какой-то причине это все изменило.

Реклама

В тот момент у тебя есть 10 секунд, чтобы все осмыслить и восстановиться. Иногда это удается, иногда нет. Это просто часть спорта, но также и то, что делает его таким увлекательным".

https://twitter.com/LennoxLewis/status/1947339416680190260
Читайте также:
«Выдающийся чемпион»: отец Дюбуа после поражения от Усика назвал лучшего боксера в мире

Напомним, что Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

Ранее была названа причина, по которой британец опоздал на чемпионский бой с украинцем.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа Леннокс Льюис

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies