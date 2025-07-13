Бывший главный тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоивский поделился ожиданиями от второго боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

По мнению эксперта, Усик сможет досрочно победить британца.

«Александр — это уникальный боксер, который подстраивается под любого соперника. Ключевая его работа — обманывать и закручивать соперника. Он постоянно держит оппонентов в напряжении и не дает им думать.

Реклама

Усик хорошо работает как на ближней, так и на дальней дистанции. Ну и, конечно, имеет очень хорошую физическую подготовку. Думаю, что в седьмом-восьмом раунде он утомит Дюбуа и будет нокаут", — цитирует Лоивского LuckyPunch.

Тренер также рассказал о прогрессе Усика при переходе из любительского в профессиональный бокс. Специалист считает, что украинец достиг уровня легендарного Мухаммеда Али.

«Я помню Александра еще по молодежной сборной, поэтому хорошо знаю все его этапы подготовки во взрослом боксе. Также помню, что во время отбора к Олимпиаде в Пекине он еще не дотягивал до тяжелого веса, но уже пробовал себя в этом весе.

Александр — очень умный, он много двигается, поэтому это для него стало ключевым фактором, ведь никто не успевал за ним.

Что касается профессионального бокса, то Усик показал себя здесь с лучшей стороны. В мире очень сильно уважают Фьюри и Джошуа, а Саша их по два раза уже побеждал. Сейчас он стоит на одном уровне с Мухаммедом Али, ведь дважды стал абсолютным чемпионом мира", — сказал Лоивский.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.

Реванш пройдет 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Украинец показал свою форму за несколько дней до реванша с Дюбуа.