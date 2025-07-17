«Собирается победить досрочно». Экс-чемпион мира поражен габаритами Усика перед реваншем с Дюбуа

Бывший чемпион мира в двух дивизионах Лоуренс Околи поделился ожиданиями от второго поединка между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа .

Британский боксер отметил, что его поразила физическая форма Усика, который, по его наблюдениям, набрал массу перед реваншем.

«Раньше я думал, что Дэн сможет добраться до него в этом бою, но потом увидел Усика лично вчера. Даже когда он боксировал с Тайсоном Фьюри, то не выглядел таким большим.

Кажется, он стал немного массивнее, похоже на то, что он собирается победить досрочно. Поэтому будет интересно", — сказал Околи в интервью Queensberry Promotions.

Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда Усик победил нокаутом в девятом раунде.

Реванш пройдет 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Отметим, что Лоуренс Околи проведет бой против южноафриканца Кевина Лерены в андеркарде Усик — Дюбуа.

Ранее сообщалось, что потенциальный соперник Усика оригинально бросил вызов победителю реванша в Лондоне.