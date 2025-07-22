«Они просто рассыпались»: боксер, которого не любит Усик, унизил Фьюри, Джошуа и Дюбуа

Хук сделал пост на своей странице в Facebook, в котором раскритиковал британцев Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа за бои с Усиком.

«За три недели до боя с Александром я был тяжело болен. Все задокументировано… Лихорадка, сильная простуда, антибиотики, и все равно я вышел на ринг. Не каждый сделал бы это. Но я — не «каждый»…

Несмотря на эти условия, я боролся против Усика, который был в отличной форме, и дал ему отпор. Я оказал больше сопротивления, чем многие из его последующих соперников. Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Даниэль Дюбуа — все они против Усика просто рассыпались. Дюбуа… то, что он сделал, было похоже на отказ работать.

Я был измотан, но все равно был одним из немногих, кто действительно сопротивлялся ему. Это факт. Вот в чем разница, когда на ринге стоит настоящий боец с сердцем", — написал Хук.

В 2017 году Усик провел бой с Марко в четвертьфинале WBSS. Александр победил техническим нокаутом в десятом раунде.

Ранее украинец признался, что Хук является единственным боксером, которого он не любит.

Напомним, что на прошедших выходных Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.