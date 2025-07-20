«Заслужил нокаут»: конголезского гиганта не удивила досрочная победа Усика на Дюбуа

20 июля, 19:54
Ранее Баколе был спарринг-партнером Усика (Фото: mbote.cd)

Ранее Баколе был спарринг-партнером Усика (Фото: mbote.cd)

Конголезский боксер супертяжелого веса Мартин Баколе поделился мыслями о реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Украинец нокаутировал соперника в пятом раунде.

Баколе, который неоднократно спарринговал с Усиком, отметил, что его не удивил результат боя.

«Еще перед поединком я говорил, что Даниэль Дюбуа не продержится больше пяти раундов, если будет боксировать так же, как и в первом бою с Усиком. Но он делал то же самое — никакого джеба, ничего не изменилось.

Он заслужил поражение нокаутом, потому что не изменил того, что стоило изменить", — сказал Баколе в интервью Pro Boxing Fans.

Напомним, Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и в третий раз в целом в профессиональном боксе.

https://www.youtube.com/watch?v=nuHEZUEayJU&ab_channel=DAZNBoxing
На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

Усик назвал трех потенциальных соперников для следующего боя.

