«Дюбуа будет более дерзким». Жертва Усика прогнозирует досрочную развязку в реванше на Уэмбли

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Майрис Бриедис поделился ожиданиями от реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа .

40-летний латвиец считает, что у британца нет шансов одолеть Усика.

«Я прогнозирую досрочную победу Усика. У него есть выносливость и высокий темп. Если брать таких боксеров, как Александр, Василий Ломаченко, как я, то мы всегда делали очень много физической работы, чтобы иметь запас. Знаете, это как сравнить 5-литровый и 6-литровый двигатель Mercedes. Кто будет выносливее? Конечно, 6-литровый.

Думаю, что Дюбуа будет более дерзким и уверенным после последних побед. Плюс он прибавил психологически и физически.

У Усика уже солидный возраст, но он выполняет очень большой объем работы. Я не понимаю, почему он сейчас рискует и продолжает боксировать, но опять же — если бы он знал, что проигрывает, то не выходил бы в ринг. Александр — стратег, он очень хитрый", — цитирует Бриедиса LuckyPunch.

Усик и Бриедис встречались в 2018 году. По итогам 12 раундов судьи отдали победу Александру решением большинства: 114:114, 115:113, 115:113.

Бой Александр Усик — Даниэль Дюбуа начнется 19 июля около 23:30 по Киеву. Боксеры определят абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Первый поединок между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.

Стало известно, кто исполнит гимн Украины перед боем Усик — Дюбуа.