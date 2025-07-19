«Это не натренируешь». Менеджер Усика назвал слабое место Дюбуа

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира WBC, WBO и WBA в супертяжелом весе Александра Усика, считает, что украинец победит обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа в реванше .

По мнению Климаса, ключевым станет преимущество Усика в боксерском интеллекте.

«Послушайте, Усик уже сделал это однажды — и сделает снова. Мы как команда очень уверены.

Он [Дюбуа] тот же парень. Что он может изменить за несколько лет? Ум не натренируешь, и я думаю, что это его слабое место.

Александр — не уличный боец. В субботу на Уэмбли будет написана история, вы увидите это", — сказал Климас на пресс-конференции.

Накануне боя состоялась церемония взвешивания, а после нее — заключительная битва взглядов.

Бой Александр Усик — Даниэль Дюбуа начнется 19 июля около 23:30 по Киеву. В режиме онлайн мы будем сообщать обо всех событиях боксерского вечера на Уэмбли.

Первый поединок между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее Тайсон Фьюри назвал победителя реванша Усик — Дюбуа.