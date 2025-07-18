Бывший форвард киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский высказался о реванше Александра Усика и Даниэля Дюбуа .

Милевский считает, что бой завершится досрочной победой Усика, сообщает БЛИК.

«Кроме победы Усика, я ничего не жду. Думаю, Саня накажет британца за его дерзкие слова перед боем. Хочется, чтобы Усик побыстрее его побил, и я пошел спать.

Реклама

Думаю, в седьмом или восьмом раунде Дюбуа упадет. Это мое мнение, как болельщика и диванного эксперта по боксу", — сказал Милевский

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.

Накануне боксеры провели еще одну битву взглядов, а Усик появился в образе гетмана Скоропадского.