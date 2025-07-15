«Стадион будет распродан». Промоутер сообщил, сколько билетов уже продали на бой Усик — Дюбуа
Александр Усик и Даниэль Дюбуа во время битвы взглядов на Уэмбли (Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois)
Реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне, вызвал большой интерес среди болельщиков.
В интервью Чемпиону промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, что на поединок уже реализовано более 90 тысяч билетов.
«Думаю, до субботы стадион будет распродан, ведь все в Великобритании знают, кто такой Александр Усик. Он, по сути, победил каждого британского боксера, поэтому здесь его очень хорошо знают. Он побеждал Дэниела, хотя это был и спорный бой. Но Дюбуа с тех пор имеет очень удачную серию — три замечательные победы над сильными соперниками.
Последний бой Даниэля состоялся перед 96 тысяч зрителей на Уэмбли, когда он нокаутировал любимца британских фанатов Энтони Джошуа. Он еще молод, ему всего 27, и это действительно важный момент в его карьере. Если он победит Усика, то будет регулярно выступать на Уэмбли, и тогда билеты будут раскупаться мгновенно после старта продаж, — рассказал Уоррен.
Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.
Ранее Дюбуа заявил, что разочарован из-за малого ажиотажа перед реваншем с Усиком.