«Стадион будет распродан». Промоутер сообщил, сколько билетов уже продали на бой Усик — Дюбуа

15 июля, 15:00
Поделиться:
Александр Усик и Даниэль Дюбуа во время битвы взглядов на Уэмбли (Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois)

Александр Усик и Даниэль Дюбуа во время битвы взглядов на Уэмбли (Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois)

Реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне, вызвал большой интерес среди болельщиков.

Читайте также:
Усик — Дюбуа: главные новости и факты о бое года — в режиме онлайн

В интервью Чемпиону промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, что на поединок уже реализовано более 90 тысяч билетов.

«Думаю, до субботы стадион будет распродан, ведь все в Великобритании знают, кто такой Александр Усик. Он, по сути, победил каждого британского боксера, поэтому здесь его очень хорошо знают. Он побеждал Дэниела, хотя это был и спорный бой. Но Дюбуа с тех пор имеет очень удачную серию — три замечательные победы над сильными соперниками.

Реклама

Читайте также:
Крейг, Стейтем, Джошуа и другие. Промоутер раскрыл, каких звезд пригласили на бой Усик — Дюбуа

Последний бой Даниэля состоялся перед 96 тысяч зрителей на Уэмбли, когда он нокаутировал любимца британских фанатов Энтони Джошуа. Он еще молод, ему всего 27, и это действительно важный момент в его карьере. Если он победит Усика, то будет регулярно выступать на Уэмбли, и тогда билеты будут раскупаться мгновенно после старта продаж, — рассказал Уоррен.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.

Ранее Дюбуа заявил, что разочарован из-за малого ажиотажа перед реваншем с Усиком.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Александр Усик Даниэль Дюбуа Бокс

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies