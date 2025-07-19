Александр Усик и Даниэль Дюбуа сегодня, 19 июля, проведут поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Бой пройдет в Лондоне на стадионе Уэмбли, продано более 90 тысяч билетов.

Гимн Украины перед началом поединка исполнит певица Надя Дорофеева (псевдоним DOROFEEVA), пишет промоутерская компания Queensberry Promotions.

Реклама

«Украинского чемпиона будут поддерживать не только его команда и болельщики, но и один из самых известных голосов страны — популярная певица DOROFEEVA, которая будет иметь честь исполнить национальный гимн», — говорится в сообщении.

Отметим, что перед прошлым поединком Усика — против Тайсона Фьюри в декабре 2024 года — гимн Украины исполнил Артем Пивоваров.

Бой Александр Усик — Даниэль Дюбуа начнется около 23:30 по Киеву. В режиме онлайн мы будем сообщать обо всех событиях боксерского вечера на Уэмбли.

Первый поединок между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее сообщалось, что прогноз на бой Усик — Дюбуа сделал бывший форвард Динамо Артем Милевский.