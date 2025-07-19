19 июля, Лондон, стадион Уэмбли. Поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

Гонорары боксеров:



Усик получит 132 миллиона долларов. Призовые Дюбуа — 71 млн долларов.Для обоих боксеров это будут арекордные гонорары. Усик за первый бой с Тайсоном Фьюри получил 45 млн долларов, за реванш — 114 млн. Для Дюбуа рекордным был гонорар за бой против Энтони Джошуа — 13,5 млн долларов.

Накануне поединка прошла традиционная церемония взвешивания.

Весы под Усиком показали 103,1 кг. Это рекордный вес Александра в карьере, в предыдущем бою с Дюбуа два года назад он весил 100,1 кг.

Вес Дюбуа — 110,5 кг. В первом бою с Усиком британец весил почти на 5 кг меньше.

Александр Усик пришел на пресс-конференцию в образе гетмана Скоропадского.

Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Усик призвал освободить защитников Азовстали на открытой тренировки перед реваншем с Дюбуа.

Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Усик почему-то перевернул флаг Украины перед боем с Дюбуа.

Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Лаборатория Усика: как украинец готовится к бою с Дюбуа.



Каждое утро Александр Усик просыпается в 5:30. Он не смотрит новости в телефоне и не пьет кофе, а проходит ортостатический тест, чтобы понять как восстановилось его сердце за ночь. Потом идет сбор датчиков о качестве сна.Пока его команда работает с данными, боксер проводит часовую аэробную тренировку — это либо бег, либо езда на велосипеде или велотренажер. Лишь после этого завтрак. Подробнее о подготовке Усика читайте в репортаже из лагеря боксера и узнаете, в чем смысл трюка с монетами.

Во вторник, 15 июля, Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов на фоне Уэмбли.

В понедельник, 14 июля, Усик по Лондону катался на открытом автобусе и искал Дюбуа.

Усик рассказал, кому хочет посвятить третье абсолютное чемпионство:

«Моя старшая дочь Елизавета имеет золотую медаль Олимпиады. Мой сын Кирилл имеет первое абсолютное чемпионство в тяжелом весе. Мой сын Михаил — второе абсолютное, в супертяжелом весе. Теперь Мария. Дай Бог, я выиграю, и это будет как подарок от меня для моей дочери».

13 июля команда Александра Усика вылетела в Лондон на бой с Дюбуа.

Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль Альварес поделился ожиданиями от поединка между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. По мнению Канело, Усик победит и во второй раз станет абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. Мексиканец сделал ставку на триумф украинца — 500 тысяч долларов.

Перед боем Усик — Дюбуа в Лондоне презентуют мозаику Аллы Горской, которую россияне уничтожили в Мариуполе.

Разрушенная мозаика в Мариуполе / Фото: ROZETKA

Мнение Дениса Беринчика о бое: «Саше надо остерегаться ударов ниже пояса, ударов локтями и других грязных приемов. На таком уровне может быть все, что угодно. Это большой бокс и там большие ребята. Я, как и все украинцы, жду только победу Александра Усика, а какой она будет, нокаутом или по очкам, нет разницы».

Представление боксеров

Александр Усик родился 17 января 1987 года в Симферополе. На профессиональном ринге провел 23 боя и все выиграл, 13 нокаутом.

Действующий чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO в супертяжелом весе. Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе.

В финале турнира WBSS одержал победу над российским боксером Муратом Гассиевым и стал абсолютным чемпионом, завоевав титулы чемпиона мира по версиям IBF (2018—2019) и WBA super (2018—2019), объединив их с выигранными ранее чемпионскими поясами по версиям WBO (2016—2019) и WBC (2018—2019). Кроме этого он стал обладателем Кубка Мохаммеда Али и титула чемпиона мира по версии боксерского издания The Ring (2018—2019) в крузервейте.

В мае 2024 года победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Потом отказался от пояса IBF и в реванше снова победил Фьюри.

Даниэль Дюбуа родился 6 сентября 1997 года в Лондоне. На профессиональном ринге провел 24 боя — 22 победы (21 нокаутом) и 2 поражения.

Действующий чемпион мира по версии IBF; бывший регулярный чемпион мира по версии WBA (2022—2023); временный чемпион мира по версии WBA (2021—2022), IBF (2024) в супертяжелом весе.

Завоевал чемпионский пояс IBF, нокаутировав Энтони Джошуа.

Первый бой

Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда Усик победил нокаутом в девятом раунде, а Дюбуа запомнился ударом ниже пояса.

Андеркард боя Усик — Дюбуа

Владислав Сиренко ( 22−0−0) — Соломон Дакрес ( 9−1−0)

Аадам Хамед ( 5−0−0) — Эзекиль Грегорес ( 3−24−0)

Лаша Гурули ( 1−0−0) — Джеймс Фрэнсис ( 7−1−0)

Даниэль Лапин ( 11−0−0) — Льюис Эдмондсон ( 11−0−0)

Лоуренс Околи ( 21−1−0) — Кевин Лерена ( 31−3−0)

Когда начало

Вечер бокса в Лондоне стартует в 19:30 по киевскому времени. Главный поединок Усик — Дюбуа начнется около 23:30.

Кто фаворит

Аналитики букмекерских контор выставили такие коэффициенты на поединок: победа Усика — 1.36, ничья — 17.00, победа Дюбуа — 4.00.

Основные котировки на результат боя:

досрочная победа Усика — 2.10

победа Усика по очкам — 2.85

досрочная победа Дюбуа — 5.00

победа Дюбуа по очкам — 13.00

Где смотреть

В Украине поединок Усик — Дюбуа будет транслироваться на платной платформе Megogo.