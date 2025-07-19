Усик — Дюбуа: главные новости и факты о бое года
Усик выиграл первый бой у Дюбуа (Фото: Reuters)
19 июля, Лондон, стадион Уэмбли. Поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.
Гонорары боксеров:
Усик получит 132 миллиона долларов. Призовые Дюбуа — 71 млн долларов.Для обоих боксеров это будут арекордные гонорары. Усик за первый бой с Тайсоном Фьюри получил 45 млн долларов, за реванш — 114 млн. Для Дюбуа рекордным был гонорар за бой против Энтони Джошуа — 13,5 млн долларов.
Накануне поединка прошла традиционная церемония взвешивания.
Весы под Усиком показали 103,1 кг. Это рекордный вес Александра в карьере, в предыдущем бою с Дюбуа два года назад он весил 100,1 кг.
Вес Дюбуа — 110,5 кг. В первом бою с Усиком британец весил почти на 5 кг меньше.
Александр Усик пришел на пресс-конференцию в образе гетмана Скоропадского.
Усик призвал освободить защитников Азовстали на открытой тренировки перед реваншем с Дюбуа.
Усик почему-то перевернул флаг Украины перед боем с Дюбуа.
Лаборатория Усика: как украинец готовится к бою с Дюбуа.
Каждое утро Александр Усик просыпается в 5:30. Он не смотрит новости в телефоне и не пьет кофе, а проходит ортостатический тест, чтобы понять как восстановилось его сердце за ночь. Потом идет сбор датчиков о качестве сна.Пока его команда работает с данными, боксер проводит часовую аэробную тренировку — это либо бег, либо езда на велосипеде или велотренажер. Лишь после этого завтрак. Подробнее о подготовке Усика читайте в репортаже из лагеря боксера и узнаете, в чем смысл трюка с монетами.
Во вторник, 15 июля, Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов на фоне Уэмбли.
В понедельник, 14 июля, Усик по Лондону катался на открытом автобусе и искал Дюбуа.
Усик рассказал, кому хочет посвятить третье абсолютное чемпионство:
«Моя старшая дочь Елизавета имеет золотую медаль Олимпиады. Мой сын Кирилл имеет первое абсолютное чемпионство в тяжелом весе. Мой сын Михаил — второе абсолютное, в супертяжелом весе. Теперь Мария. Дай Бог, я выиграю, и это будет как подарок от меня для моей дочери».
13 июля команда Александра Усика вылетела в Лондон на бой с Дюбуа.
Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль Альварес поделился ожиданиями от поединка между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. По мнению Канело, Усик победит и во второй раз станет абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. Мексиканец сделал ставку на триумф украинца — 500 тысяч долларов.
Перед боем Усик — Дюбуа в Лондоне презентуют мозаику Аллы Горской, которую россияне уничтожили в Мариуполе.
Мнение Дениса Беринчика о бое: «Саше надо остерегаться ударов ниже пояса, ударов локтями и других грязных приемов. На таком уровне может быть все, что угодно. Это большой бокс и там большие ребята. Я, как и все украинцы, жду только победу Александра Усика, а какой она будет, нокаутом или по очкам, нет разницы».
Представление боксеров
Александр Усик родился 17 января 1987 года в Симферополе. На профессиональном ринге провел 23 боя и все выиграл, 13 нокаутом.
Действующий чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO в супертяжелом весе. Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе.
В финале турнира WBSS одержал победу над российским боксером Муратом Гассиевым и стал абсолютным чемпионом, завоевав титулы чемпиона мира по версиям IBF (2018—2019) и WBA super (2018—2019), объединив их с выигранными ранее чемпионскими поясами по версиям WBO (2016—2019) и WBC (2018—2019). Кроме этого он стал обладателем Кубка Мохаммеда Али и титула чемпиона мира по версии боксерского издания The Ring (2018—2019) в крузервейте.
В мае 2024 года победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Потом отказался от пояса IBF и в реванше снова победил Фьюри.
Даниэль Дюбуа родился 6 сентября 1997 года в Лондоне. На профессиональном ринге провел 24 боя — 22 победы (21 нокаутом) и 2 поражения.
Действующий чемпион мира по версии IBF; бывший регулярный чемпион мира по версии WBA (2022—2023); временный чемпион мира по версии WBA (2021—2022), IBF (2024) в супертяжелом весе.
Завоевал чемпионский пояс IBF, нокаутировав Энтони Джошуа.
Первый бой
Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда Усик победил нокаутом в девятом раунде, а Дюбуа запомнился ударом ниже пояса.
Андеркард боя Усик — Дюбуа
- Владислав Сиренко (22−0−0) — Соломон Дакрес (9−1−0)
- Аадам Хамед (5−0−0) — Эзекиль Грегорес (3−24−0)
- Лаша Гурули (1−0−0) — Джеймс Фрэнсис (7−1−0)
- Даниэль Лапин (11−0−0) — Льюис Эдмондсон (11−0−0)
- Лоуренс Околи (21−1−0) — Кевин Лерена (31−3−0)
Когда начало
Вечер бокса в Лондоне стартует в 19:30 по киевскому времени. Главный поединок Усик — Дюбуа начнется около 23:30.
Кто фаворит
Аналитики букмекерских контор выставили такие коэффициенты на поединок: победа Усика — 1.36, ничья — 17.00, победа Дюбуа — 4.00.
Основные котировки на результат боя:
- досрочная победа Усика — 2.10
- победа Усика по очкам — 2.85
- досрочная победа Дюбуа — 5.00
- победа Дюбуа по очкам — 13.00
Где смотреть
