«Не сказал бы, что его разбили»: промоутер Дюбуа назвал причину, почему Усик нокаутировал британца

Фрэнк Уоррен, промоутер экс-чемпиона в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22−3, 21 КО), прокомментировал поражение своего клиента от абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24−0, 15 КО).

Уоррен считает, что британцу нужно многому учиться у Александра.

«Усик обладает невероятной психологической устойчивостью. Это то, что делает его собой, это то, чему Даниэль должен научиться из этого боя — попытаться приобрести и развить психологическую устойчивость, которая есть у Усика».

Промоутер заявил, что Дюбуа проиграл, ведь расслабился и опустил руки.

«Нужно придерживаться поставленной задачи, а Даниэль расслабился, опустил руки и поплатился за это. Он еще молод. Не сказал бы, что Дюбуа разбили — он дважды упал в нокдаун, и все.

Все зависит от устойчивости. Все зависит от желания и стремления быть лучшим, а еще важнее — учиться на своих ошибках. Вот что делают хорошие бойцы", — приводит слова промоутера ESPN.

Украинец нокаутировал Дюбуа в пятом раунде. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

Ранее сообщалось, что легендарный тренер назвал единственного боксера, который способен бросить вызов Усику.