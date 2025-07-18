Уже в субботу, 19 июля, Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Накануне поединка, который состоится на лондонском стадионе Уэмбли, прошла традиционная церемония взвешивания.

Весы под Усиком показали 103,1 кг. Это рекордный вес Александра в карьере, в предыдущем бою с Дюбуа два года назад он весил 100,1 кг.

Вес Дюбуа — 110,5 кг. В первом бою с Усиком британец весил почти на 5 кг меньше. При этом в предыдущем поединке против Энтони Джошуа Дюбуа показал на весах 112,7 кг.

Бой Александр Усик — Даниэль Дюбуа начнется 19 июля около 23:30 по Киеву. В режиме онлайн мы будем сообщать обо всех событиях боксерского вечера на Уэмбли.

Усику — 38 лет. На профессиональном ринге провел 23 боя и все выиграл, 13 нокаутом. Действующий чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO в супертяжелом весе.

Дюбуа — 27 лет. На профессиональном ринге провел 24 боя — 22 победы (21 нокаутом) и два поражения. Действующий чемпион мира по версии IBF.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее сообщалось, что прогноз на бой Усик — Дюбуа сделал бывший форвард Динамо Артем Милевский.