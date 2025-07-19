«Отдаю ему явное преимущество»: сербский гигант рассказал, как завершится реванш Усик — Дюбуа

19 июля, 18:29
Санель Хасанович является спарринг-партнером Александра Усика (Фото: instagram.com/sanelhasanovicc)

Санель Хасанович (9−1−1, 7 КО), спарринг-партнер чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23−0, 14 КО) поделился мыслями о реванше украинца с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22−2, 21 КО).

Хасанович считает, что Усик победит британца и, вероятно, сделает это нокаутом.

«Прогнозирую, что Дюбуа будет пытаться давить в первых раундах и искать внезапный удар, чтобы застать Усика врасплох. Но Усик известен тем, что тщательно анализирует соперников — смотрит их ошибки на видео и готовится специально к ним в тренировочном лагере. Он уже имел возможность заметить слабые места Дюбуа и, безусловно, работал над тем, чтобы их использовать.

Я верю, что Усик найдет эти ошибки и воспользуется ими, так же, как и раньше. Я отдаю ему явное преимущество и думаю, что он победит за счет темпа и давления, скорее всего, нокаутом, как и в первом бою. Конечно, нам придется дождаться боя, чтобы увидеть, как он будет разворачиваться", — сказал серб для LuckyPunch.

Ранее Леннокс Льюис объяснил, почему украинец легендарный боксер, и назвал бой с Дюбуа рискованным.

