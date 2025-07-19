Хасанович считает, что Усик победит британца и, вероятно, сделает это нокаутом.

«Прогнозирую, что Дюбуа будет пытаться давить в первых раундах и искать внезапный удар, чтобы застать Усика врасплох. Но Усик известен тем, что тщательно анализирует соперников — смотрит их ошибки на видео и готовится специально к ним в тренировочном лагере. Он уже имел возможность заметить слабые места Дюбуа и, безусловно, работал над тем, чтобы их использовать.

Я верю, что Усик найдет эти ошибки и воспользуется ими, так же, как и раньше. Я отдаю ему явное преимущество и думаю, что он победит за счет темпа и давления, скорее всего, нокаутом, как и в первом бою. Конечно, нам придется дождаться боя, чтобы увидеть, как он будет разворачиваться", — сказал серб для LuckyPunch.

