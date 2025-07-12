Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль Альварес поделился ожиданиями от поединка между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

По мнению Канело, Усик победит и во второй раз станет абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. Мексиканец сделал ставку на триумф украинца — 500 тысяч долларов.

«За последние пять лет Усик побеждал сильнейших. Александр имеет очень хорошую выносливость, он очень техничный и умный.

Когда я вижу человека с такой сосредоточенностью, я ставлю на него. Вот почему я сделал большую ставку на его победу. Александр, будь собой!" — написал Альварес в соцсети X.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.

Реванш пройдет 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Украинец показал свою форму за несколько дней до реванша с Дюбуа.