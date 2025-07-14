«Не стоит останавливаться и стоять»: звезда украинского бокса предостерег Усика перед реваншем с Дюбуа
Сергей Деревянченко высказался про реванш Усика и Дюбуа (Фото: instagram.com/sergiy.derevyanchenko)
Украинский боксер второго среднего веса Сергей Деревянченко поделился ожиданиями от второго поединка Александра Усика с Даниэлем Дюбуа.
По словам Деревянченко, Александр является фаворитом предстоящего боя.
«Усик будет фаворитом в этом противостоянии, но Дюбуа и его команда настроены взять реванш и оставить все пояса в Лондоне. Со своей стороны Усик также не хочет отдавать титулы. Думаю, что этот бой будет еще лучше первого. Ожидаю очень хорошую и мощную схватку с напряжением до последней минуты».
Сергей считает, что британец может нанести нокаутирующий удар.
«Бой пройдет полную дистанцию? Тяжело сказать. Это супертяжелый вес, в котором каждый удар может решить судьбу поединка.
Мне кажется, Усик, как и в первом бою, выберет тактику движения на ногах, что у него хорошо получается, и применение серийных комбинаций. Он быстрее Дюбуа, и если британец не будет его доставать, то начнет быстрее уставать и не сможет донести свои акцентированные удары.
Усику не стоит останавливаться и стоять перед Дюбуа, потому что тот начнет бить, и это будет сказываться на Усике. Все же он является большим и крепким супертяжеловесом", — цитирует Деревянченко Sport-express.ua.
Реванш пройдет 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Отметим, что Альварес спрогнозировал победителя реванша Усик — Дюбуа и рассказал, что поставил деньги на этот бой.