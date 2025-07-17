«Для меня это просто смешно»: в команде Усика раскритиковали Дюбуа перед реваншем

17 июля, 15:25
Александр Усик и Даниэль Дюбуа во время битвы взглядов на Уэмбли (Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois)

Александр Усик и Даниэль Дюбуа во время битвы взглядов на Уэмбли (Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois)

Сергей Лапин, директор команды чемпиона WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23−0, 14 КО), высказался по поводу чемпиона IBF Даниэля Дюбуа (22−2, 21 KO).

Представитель украинца считает, что в первом бою британец нанес удар ниже пояса.

«Мы анализировали видео боя — это удар ниже пояса. Это не удар по корпусу. У нас будет новый бой, новая история».

Лапин оценил попытки Дюбуа и его команды дестабилизировать Усика перед реваншем.

«Я знаю, я видел это. Я видел, над чем они работали. Может быть, они делали это для дестабилизации в команде Усика. Это бла-бла-бла и шутки. Для меня это просто смешно», — сказал Лапин для Ring Magazine.

Первый поединок между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца нокаутом в 9-м раунде.

https://www.youtube.com/embed/nw--oR0TvB4?si=KxCO-kK9rkFhRHP8

Ранее сообщалось, что потенциальный соперник Усика оригинально бросил вызов победителю реванша в Лондоне.

Напомним, что Александр назвал свой биологический возраст и рассказал, на сколько лет себя чувствует перед реваншем.

