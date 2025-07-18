«Он уже не ребенок». Легенда бокса объяснил, почему Дюбуа победит Усика в реванше
Усик и Дюбуа встретятся 19 июля (Фото: Action Images via Reuters/Andrew Couldridge)
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Шейн Мосли поделился ожиданиями от второго поединка между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.
53-летний американец считает, что Дюбуа сможет взять реванш у Усика, поскольку существенно прибавил после их предыдущего боя.
«Преимущество Усика в том, что он более опытный. Еще одно преимущество заключается в том, что он много дрался в любителях в разных весовых категориях. Боксеры в таких дивизионах обычно более техничны — они знают, как двигаться, уклоняться, адаптироваться. Он быстро думает.
Дюбуа сейчас другой боец. Думаю, что он победит, потому что он уже не ребенок, он вырос. Усик — замечательный боец, но он меньше, менее габаритный. А Дюбуа, как по мне, ментально уже совсем другой", — сказал Мосли.
Накануне боя состоялась церемония взвешивания, а после нее — заключительная битва взглядов.
Бой Александр Усик — Даниэль Дюбуа начнется 19 июля около 23:30 по Киеву. В режиме онлайн мы будем сообщать обо всех событиях боксерского вечера на Уэмбли.
Первый поединок между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.
Ранее экс-чемпион мира из Украины признался, чего ожидает от Дюбуа в реванше против Усика.