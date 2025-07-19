Бывший чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34−2−1, 24 КО) высказался про второй бой между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком (23−0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22−2, 21 КО).

«Цыганский король» рассказал, что не будет вызывать на поединок победителя реванша.

«Буду честным. Я пока не могу драться, потому что у меня запланированы дела с женой и детьми.

Если бы я мог провести бой позже, вернуться в ноябре или октябре, то я вызывал на бой. Я бы получил этот бой, потому что с кем бой принесет больше денег, чем со мной? Ни с кем. Однако я вообще не намерен биться в этом году".

Фьюри рассказал, что победитель реванша должен выйти в ринг с Джозефом Паркером.

«Надеюсь, Джозеф Паркер выйдет на ринг после этого и получит бой против победителя, потому что он долго ждал. Он имел четыре или пять хороших побед, и он заслуживает свой шанс», — приводит слова Тайсона Ring Magazine.

Бой Усик — Дюбуа состоится сегодня, 19 июля. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что чемпион мира из Казахстана на украинском языке обратился к Усику перед реваншем с Дюбуа.