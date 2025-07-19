Тайсон Фьюри назвал боксера, с которым должен подраться победитель реванша Усик — Дюбуа
Тайсон Фьюри выбрал соперника для Усика или Дюбуа (Фото: instagram.com/tysonfury)
Бывший чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34−2−1, 24 КО) высказался про второй бой между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком (23−0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22−2, 21 КО).
«Цыганский король» рассказал, что не будет вызывать на поединок победителя реванша.
«Буду честным. Я пока не могу драться, потому что у меня запланированы дела с женой и детьми.
Если бы я мог провести бой позже, вернуться в ноябре или октябре, то я вызывал на бой. Я бы получил этот бой, потому что с кем бой принесет больше денег, чем со мной? Ни с кем. Однако я вообще не намерен биться в этом году".
Фьюри рассказал, что победитель реванша должен выйти в ринг с Джозефом Паркером.
«Надеюсь, Джозеф Паркер выйдет на ринг после этого и получит бой против победителя, потому что он долго ждал. Он имел четыре или пять хороших побед, и он заслуживает свой шанс», — приводит слова Тайсона Ring Magazine.
- Миллиарды гривен. Таких денег Усик не зарабатывал никогда — стала известна сумма гонораров за чемпионский бой
- «Усик на уровне с Мухаммедом Али»: Леннокс Льюис объяснил, почему украинец легендарный боксер, и назвал бой с Дюбуа рискованным
- Для украинцев за границей. Как посмотреть бой Усик — Дюбуа в Польше, Германии или другой стране
Бой Усик — Дюбуа состоится сегодня, 19 июля. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Ранее сообщалось, что чемпион мира из Казахстана на украинском языке обратился к Усику перед реваншем с Дюбуа.