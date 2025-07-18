«От джеба в восьмом раунде». Тайсон Фьюри назвал победителя реванша Усик — Дюбуа

18 июля, 22:51
Тайсон Фьюри в 2024 году дважды проиграл Усику (Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed)

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от второго поединка между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Цыганский король считает, что Усик выиграет, а ключевым преимуществом украинца является его выносливость.

«Я не думаю, что [Дюбуа] победит [Усика]. Думаю, что [Усик] — хитрый старый лис, который умеет хорошо работать ногами.

Все знают: если стоять перед Даниэлем Дюбуа, он пробьет в тебе дыру. Но если двигаться вокруг него, он, вероятно, устанет и опустится на колено от джеба где-то в восьмом раунде", — цитирует Фьюри BoxingScene.

Напомним, Усик дважды одолел Фьюри в 2024 году: в мае победил раздельным решением судей, а в декабре — единогласным.

Бой Александр Усик — Даниэль Дюбуа начнется 19 июля около 23:30 по Киеву. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

https://www.youtube.com/watch?v=88Rd_IdD46o&ab_channel=DAZNBoxing
Первый поединок между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее экс-чемпион мира из Украины признался, чего ожидает от Дюбуа в реванше против Усика.

