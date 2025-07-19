«Оторвал бы ему оба уха»: Фьюри жестко пригрозил Дюбуа перед реваншем с Усиком

19 июля, 10:05
Поделиться:
Тайсон Фьюри (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

Тайсон Фьюри (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что легко победил бы обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа.

Читайте также:
«От джеба в восьмом раунде». Тайсон Фьюри назвал победителя реванша Усик — Дюбуа

Цыганский король сделал соответствующее заявление перед поединком Дюбуа с украинцем Александром Усиком за абсолютное чемпионство.

«Если бы наш бой состоялся, я бы избил Даниэля Дюбуа. Оторвал бы ему оба уха, да еще и с одной рукой за спиной. Думаю, это все понимают.

Реклама

У него слишком медленные рефлексы, слишком медленные руки, слишком медленные ноги для такого соперника, как я. Я бы нокаутировал его и разнес в щепки", — цитирует Фьюри BoxingScene.

Напомним, Фьюри завершил боксерскую карьеру после двух поражений от Усика в 2024 году.

Бой Александр Усик — Даниэль Дюбуа начнется 19 июля около 23:30 по Киеву.

Читайте также:
«Это не натренируешь». Менеджер Усика назвал слабое место Дюбуа

Первый поединок между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.

https://www.youtube.com/watch?v=ZiZF3hkYsB8&ab_channel=TopRankBoxing

Ранее экс-чемпион мира из Украины признался, чего ожидает от Дюбуа в реванше против Усика.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Александр Усик Тайсон Фьюри Даниэль Дюбуа Бокс

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies