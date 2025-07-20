«Есть одна особая вещь»: экс-тренер Майка Тайсона рассказал, благодаря чему Усик нокаутировал Дюбуа

В субботу, 19 июля, Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе .

Авторитетный тренер Тедди Атлас отреагировал на досрочную победу украинца.

«Он многие вещи делает хорошо, как, например, когда контратаковал, чтобы закончить сегодняшний бой.

Реклама

Но есть одна особенная вещь, которую он делает на протяжении всей карьеры. Побеждает. Величие".

Усик победил Дюбуа нокаутом в пятом раунде в главном событии вечера бокса в Лондоне. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

Ранее сообщалось, что легендарный Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика.

Напомним, что украинец обратился к жене после победы над Дюбуа.