Чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспинал поделился мнением про реванш между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23−0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа (22−2, 21 КО).

По словам звездного бойца, британец может победить, однако делать ставку против украинца он не будет.

«Сейчас Усика очень тяжело победить. У Дюбуа есть мощный удар. Но суть состоит в том, что Усик не подставляется под прямой огонь. Итак, чтобы его победить… Его не удастся бить сериями — нужно уложить его одним или двумя ударами. Это максимум, что можно попасть по Усику.

Я не удивлюсь, если Дюбуа выиграет, но никогда не скажу, что Усик проиграет именно сейчас, потому что он сейчас выглядит почти непобедимым", — приводит слова Тома GiveMeSport.

Реванш пройдет 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что потенциальный соперник Усика оригинально бросил вызов победителю реванша в Лондоне.

Напомним, что Александр назвал свой биологический возраст и рассказал, на сколько лет себя чувствует перед реваншем.