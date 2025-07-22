Британский эксперт считает, что в первом раунде уже было понятно, что украинец победит соперника.

«Все было очевидно с того же момента, как Усик нанес первый сильный джеб в первом раунде. Дюбуа — отличный боец, когда дела идут так, как он хочет, и он наносит удары, он настоящий кошмар для любого, как мы видели в бою с Джошуа. Но как только вы начинаете маневрировать вокруг него, заставляете его промахиваться несколько раз и платить за это дорого, он начинает сомневаться в себе, он начинает себя жалеть.

Мне жаль говорить эти слова. Это факт. Это уже в третий раз. Он начинает искать выход, он просто развалился, если быть полностью честным".

Беллью оценил моменты, после которых Дюбуа падал.

«Первый нокдаун — это сильный джеб. А потом второй нокдаун. Когда это произошло, он лежал и смотрел на рефери. Не поймите меня неправильно, это тяжелый удар сверху, он лежит на канвасе, сначала немного ошеломленный, а когда отсчет доходит до трех или четырех, просто смотрит на рефери и не встает», — приводит слова Тони Bad Left Hook.

Напомним, что Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

Ранее сообщалось, что звезда британского бокса хочет драться с Усиком в Украине.