«Не удивляйтесь»: боксер, завершивший карьеру после боя с Усиком, оценил победу украинца над Дюбуа

20 июля, 11:12
Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью прокомментировал победу Александра Усика в реванше с Даниэлем Дюбуа.

Британец призвал болельщиков не удивляться тому, как легко украинец победил соперника.

«Не удивляйтесь. Просто цените то, что видите. Усик — великий боец поколения».

Тони Беллью завершил карьеру в 2018 году после поражения от украинца Александра Усика.

Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в пятом раунде в главном событии вечера бокса в Лондоне. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

Александр во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и в третий раз в целом в профессиональном боксе.

