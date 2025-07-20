«Не удивляйтесь»: боксер, завершивший карьеру после боя с Усиком, оценил победу украинца над Дюбуа
Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Boyers)
Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью прокомментировал победу Александра Усика в реванше с Даниэлем Дюбуа.
Британец призвал болельщиков не удивляться тому, как легко украинец победил соперника.
«Не удивляйтесь. Просто цените то, что видите. Усик — великий боец поколения».
Тони Беллью завершил карьеру в 2018 году после поражения от украинца Александра Усика.
Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в пятом раунде в главном событии вечера бокса в Лондоне. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.
Александр во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и в третий раз в целом в профессиональном боксе.